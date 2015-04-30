بالفيديو - يوفنتوس يغازل السكوديتو بإسقاط فيورنتينا في وجود صلاح

واصل فيورنتينا نتائجه السلبية في الدوري الإيطالي بالخسارة الرابعة على التوالي لكن هذه المرة أمام يوفنتوس متصدر الكالتشيو بنتيجة 3-2 بالجولة 33 يوم الأربعاء.

ولعب الدولي المصري محمد صلاح المباراة أساسيا حتى الدقيقة 80 قبل أن يخرج والنتيجة تشير لتأخر فريقه 3-1.

وتعد هذه المواجهة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم. تعادلا سلبيا في الأولى. ونجح فيورنتينا في الفوز 2-1 في الثانية بهدفين سجلهما صلاح. ولكن بعدها انتقم يوفنتوس بثلاثية نظيفة في كأس إيطاليا قبل لقاء الأربعاء الذي انتهى 3-2.

وشهدت المباراة خمسة أهداف وركلتي جزاء ضاعت إحداها. فيما لم ينجح صلاح في فك طلاسم دفاعات يوفنتوس رغم انطلاقاته المستمرة.

بتلك النتيجة يتجمد رصيد فيورنتينا عند المركز السادس بـ49 نقطة. ويأتي يوفنتوس متصدرا بلا منافس وفي جعبته 76 نقطة.

افتتح فيورنتينا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 33 للمدافع جونزالو رودريجيز. وتعادل فرناندو يورينتي في الدقيقة 36 برأسية متقنة.

ثم خرج يوفنتوس متقدما من الشوط الأول بهدف كارلوس تيفيز في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني حصل خواكين سانشيز على ركلة جزاء بنفس الطريقة التي راوغ بها أندريا بيرلو في الأولى. لكن الثانية أمام كيلليني وأهدرها رودريجيز بعد أن صوبها خارج مرمى جانلويجي بوفون في الدقيقة 67.

وعاقب تيفيز فيورنتينا على إهدار ركلة الجزاء في الدقيقة 70 ليؤكد فوز يوفنتوس.

وقام فيتشينزو مونيتلا المدير الفني لفيورنتينا بسحب محمد صلاح في الدقيقة 80 بعد فرض رقابة صارمة على تحركاته ودفع بإليسيتش.

وكلل إليسيتش تغييره بهدف رائع في الدقيقة 90 من ركلة حرة مباشرة فشل بوفون في إخراجها من الشباك.

ويفصل يوفنتوس عن التتويج بالدوري الإيطالي نقطة واحدة.

ويحتل لاتسيو الوصافة قبل خمس جولات من النهاية برصيد 62 نقطة وأقصى ما يستطيع الوصول إليه هي النقطة 77 ولكن المواجهات المباشرة تصب في صالح السيدة العجوز.

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