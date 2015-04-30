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طارق حامد ينفي لـ في الجول: نبأ مقتل شقيقي كذب .. وارحموني من الشائعات

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طارق حامد ينفي لـ في الجول: نبأ مقتل شقيقي كذب .. وارحموني من الشائعات طارق حامد ينفي لـ في الجول: نبأ مقتل شقيقي كذب .. وارحموني من الشائعات

نفى طارق حامد لاعب وسط الزمالك الأنباء التي انتشرت في الساعات المبكرة من يوم الخميس حول مقتل شقيقه مؤكدا أنه أخوته جميعا خارج .

وكانت أنباء قد انتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بسقوط شقيق طارق حامد متأثرا بـ12 طعنة. وهو ما نفاه اللاعب لـFilGoal.com.

وقال حامد لـFilGoal.com: "كنت نائما وفوجئت بمحمد عبد المجيد (لاعب الزمالك الشاب) كاد يهشم الباب وجعلني أستيقظ مفزوعا ولكن أساسا ليس لي أشقاء في مصر".

وأضاف "كل أشقائي في الخارج. ولا أعلم لماذا كل هذه الشائعات بمجرد مشاركتي في مباراتين فقط!"

وتابع حامد "وجدت مئات الاتصالات من اللاعبين والجميع يريد الاطمئنان. وهنا تيقنت بوجود كارثة حدثت ولكن الحمد لله هذه شائعات غريبة لا أعلم غرضها أو سببها".

وأتم "الحمد لله أنا بخير وأسرتي بخير ولا صحة لهذه الأنباء".

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فيديو اليوم السابع

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