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نظر تجديد حبس 3 حلاقين اليوم لاتهامهم بقتل سائق تاكسى بعين شمس

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نظر تجديد حبس 3 حلاقين اليوم لاتهامهم بقتل سائق تاكسى بعين شمس نظر تجديد حبس 3 حلاقين اليوم لاتهامهم بقتل سائق تاكسى بعين شمس
تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، للمرة الرابعة اليوم الخميس تجديد حبس 3 حلاقين، على خلفية اتهامهم بقتل سائق تاكسى، بعد مشاجرة نشبت بينهم فى عين شمس بسبب معاكسة الحلاقين لزوجة السائق.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليه يعمل سائق تاكسى، وعقب عودته من العمل أخبرته زوجته بأن أصحاب صالون الحلاقة يعاكسونها بصفة دائمة، أثناء شراء طلبات المنزل، فتوجه إليهم ثائرا لمواجهتهم فى صالون الحلاقة، وفور وصوله نشبت بينه وبينهم مشاجرة عنيفة قيده فيها المتهمون وطعنوه بسلاح أبيض فى قدميه ورقبته ليموت قبل وصوله إلى المستشفى.

وأشارت التحقيقات إلى أنه فور علم زوجته وأشقائها أسرعوا إلى موقع الحادث ونشبت مشاجرة بين العائلتين، وأشعل أشقاء الزوجة النيران فى صالونى حلاقة، وأصيبت زوجة القتيل بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية لها.

وأكدت التحقيقات أنه بمناظرة النيابة للجثة تبين إصابة المجنى عليه بقطع فى الشرايين فى فخذه الأيمن، وجروح بالرأس والرقبة، مما تسبب فى نزيف حاد، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

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مصر 365