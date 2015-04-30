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مخترع رسم القلب المحمول من سويسرا: الاختراع يعمل على متابعة المريض عن بعد

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مخترع رسم القلب المحمول من سويسرا: الاختراع يعمل على متابعة المريض عن بعد مخترع رسم القلب المحمول من سويسرا: الاختراع يعمل على متابعة المريض عن بعد
قال الدكتور محمد فتحى عبد الشافى، المدرس المساعد بقسم التخدير بطب المنوفية، والحاصل على الميدالية الذهبية فى المسابقة الرسمية لمعرض جنيف الدولى الـ43 للاختراعات عن اختراعه الخاص بتحويل جهاز الموبايل لجهاز رسم قلب محمول، إن اختراعه يعمل على متابعة المرضى عن بعد ولا يشترط تواجدهم بالمستشفى حيث يتم تركيب الجهاز أو وضعه على صدر المريض من الخارج ولا يحتاج لإجراء أى نوع من أنواع الجراحة ويتم توصيله أو ربطه بشبكه الإنترنت والتى تبعث بنبضات رسم القلب وبعض البيانات الأخرى فى شكل ذبذبات يتم ترجمتها من خلال الأطباء على مستوى العالم بالمستشفيات التى تشترك فى هذه الخدمة أو لديها هذا السيرفرإنترنت.

وأشار المخترع المصرى إلى أن هذا الاختراع لم يخرج للنور إلا بالجهد الجماعى وحصل على براءة اختراع فى عام 2006 وتم استكمال العمل البحثى وتطويره فى عام 2008 بمشاركة مجموعة عمل تقنى من مبرمجى ومهندسى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى قدمت دعما فنيا وماديا من خلال برنامج "الحضانة التكنولوجية".

وأعرب عبد الشافى عن سعادته عن الفوز بمعرض جنيف وقرب طرح الجهاز فى الأسواق من خلال رجل أعمال سوف يتكفل بتصنيعه بعد أن حصل الجهاز على كافة الموافقات الطبية والهندسية، وتم إجراء عدة تجارب إكلينيكية بالقصر العينى وعين شمس وهندسة القاهرة والتى أثبتت جاهزيته للتشغيل بأمان تام.

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مصر 365