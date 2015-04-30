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رئيس الوزراء يفتتح اليوم ميناء قسطل البرى بحضور نظيره السودانى

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رئيس الوزراء يفتتح اليوم ميناء قسطل البرى بحضور نظيره السودانى رئيس الوزراء يفتتح اليوم ميناء قسطل البرى بحضور نظيره السودانى
يفتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمهندس هانى ضاحى، وزير النقل، واللواء جمال حجازى، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، اليوم الخميس، ميناء قسطل البرى.

ويشارك فى الافتتاح رئيس الوزراء السودانى، ووزير الجسور والطرق وعدد من الوزراء من الجانبين المصرى والسودانى. وبلغت التكلفة الاستثمارية لميناء قسطل 85 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالى الإيرادات المحققة للميناء منذ الافتتاح حتى 31/3/2015، 5.500 مليون جنيه.
>ومن المنتظر أن يجرى رئيس الوزراء مباحثات ثنائية ولقاء مع نظيره السودانى لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.

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مصر 365