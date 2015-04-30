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الوفد: لدينا 198 مقرا وانتخابات الحزب ستكون الأكثر سخونة فى تاريخه

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الوفد: لدينا 198 مقرا وانتخابات الحزب ستكون الأكثر سخونة فى تاريخه الوفد: لدينا 198 مقرا وانتخابات الحزب ستكون الأكثر سخونة فى تاريخه
قال اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد إن انتخابات الهيئة العليا للحزب هذه المرة ستكون ساخنة جدا، مشيرا إلى أن الوفد هو حزب عريق ولديه تاريخ حافل والمصريون ينتظرون نتيجة الانتخابات ويتمنون أن يكون الحزب فى أحسن حال.

أضاف نور لليوم السابع أن حزب الوفد لديه 198 مقرا فى مختلف محافظات الجمهورية والهيئة العليا هى المسئولة عن إدارة هذه المقرات، بالإضافة إلى باقى الأعمال داخل الحزب.


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