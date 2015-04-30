وزير التعليم: تهيئة النشء لتفهم اسس الحرية والعدالة والمسئولية تجاه الوطن

قال وزير الترييه التعليم الدكتور محب الرافعي، إن مهرجان ختام الانشطة المدرسية، بالاكاديمية المهنية للمعلمين، بمدينة السادس من أكتوبر، اقيم من اجل اتاحة الفرصة للطلاب لعرض المنتجات والانشطة التعليمية وتحفيزهم على التفوق والاجادة وبث روح المنافسة وثقل مواهبهم والعمل علي تحمل المسئولية واكتشاف الموهوبين المتميزين لرعايتهم .

وقال الرافعي في كلمته خلال افتتاح مهرجان ختام الانشطة المدرسية، ان الثورة البشرية هي الكنز الاهم لذلك كان من الواجب الاهتمام بذلك لإعطائهم الأولية الكاملة .. مضيفا ان الوزراة تحاول تهيئة النشء لتفهم اسس الحرية والعدالة والمسئولية تجاه الوطن والالتزام بحق كل طفل في نيل فرص متكافئه لتلقي خدمة تعليمية تتناسب مع المعايير الدولية.

واضاف الرافعي ان وزارة التربية والتعليم ستعيد فلسفة وهدف الأنشطة المدرسية لتقديم الدعم الكامل لكافة التلاميذ، وللكشف عن المهارات الشابة، خاصة أن الوزارة حريصة على المشاركة مع المجتمع المدنى للبناء المجتمع الديمقراطى، حيث أعدت يرنامجا متكاملا للانشطة الدراسة يطبق في الاجازة الصيفية بداية من العام المقبل وذلك لاهميتها في اثراء العملية التعليمية كونها تشكل معمل لتفريغ المبدعين والموهوبين.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت برنامجا يتضمن مختلف الأنشطة وسيتم تنفيذه بالإجابة الصيفية. وأوضح أن الوزارة تحرص على تفعيل المشاركة المجتمعية الحقيقية مع منظمات المجتمع المدنى، وخير دليل علي ذلك مشاركة مؤسسات وجمعيات أهلية كثيرة بالمهرجان المنعقد اليوم.

وعقب انتهاء الفعاليات شهد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين عرضا يمثل “أوبريت الأرض الطيبة” والذي يشارك به عددا من الطلاب من مدارس 5 محافظات بالقاهرة والإسكندرية والمنيا والجيزة والفيوم.

أ ش أ