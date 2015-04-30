البشير يلتقي بوزير الخارجية الأثيوبي

بعث رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين، بتهنئة لنظيره السوداني عمر البشير، بمناسبة إعادة انتخابه لدورة رئاسية جديدة، نقلها له وزير الخارجية الأثيوبي، تيدروس أدهانوم.

وقال وزير الخارجية الأثيوبي،- في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس السوداني مساء أمس الأربعاء ببيت الضيافة بالخرطوم- إنه بحث مع الرئيس البشير عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ذات الصلة بالأوضاع في الإقليم إلى جانب العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنه استمع إلى آراء ومقترحات البشير حول الموضوعات المطروحة.

ووصف تيدروس اجتماعه مع البشير،”بالمهم” وأنه تطرق إلى نقاط مهمة على الصعيدين الإقليمي و العلاقات الثنائية.

وأكد وزير الخارجية الأثيوبي، متانة العلاقات الثنائية السودانية الأثيوبية واصفاً العلاقة بالمميزة، معبراً عن رغبة بلاده وتطلعها إلى مزيد من التطوير للعلاقات الثنائية في ولاية البشير الجديدة.

وأوضح أنه سيبحث مع نظيره وزير الخارجية علي كرتي،-خلال زيارته الحالية للخرطوم- تفاصيل القضايا التي تطرق لها اللقاء مع الرئيس البشير.

> أ ش أ