إحالة أصحاب ورشة نجارة بالجمالية للمحاكمة لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار

أمر المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بإحالة اثنين ملاك ورشة نجارة، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والقتل الخطأ لصديقهما نتيجة عملية الحفر بمنطقة الجمالية، إلى محكمة جنح الجمالية المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا يفيد بقيام كل من "م.ا" 50 سنة، و"هـ.م" 30 سنة، و"خ.ا" 33 سنة، أصحاب ورشة نجارة، بالحفر والتنقيب فى أحد المنازل للبحث عن آثار، دون تصريح رسمى بذلك، مما أدى إلى وفاة أحدهم عقب انهيار الحفرة عليه.

وتمكنت القوة الأمنية من القبض على المتهمين، بعد التأكد من صحة الواقعة، عن طريق التحريات التى أجرتها مباحث القسم، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبسهما.

كان المستشار مصطفى عتريس مدير نيابة الجمالية قد قرر حبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل، دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، بالإضافة إلى التصريح بدفن آخر فقد حياته نتيجة عملية الحفر، مع مراعاة التجديد القانونى لهما فى الميعاد.