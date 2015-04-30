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شوجي تستنجد بأسرتها من منتج ألماني يريد اعتقالها والطراروه ينفي!

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شوجي تستنجد بأسرتها من منتج ألماني يريد اعتقالها والطراروه ينفي! شوجي تستنجد بأسرتها من منتج ألماني يريد اعتقالها والطراروه ينفي!

الأربعاء 29-04-2015 18:32

يبدو أن المشكلات مازالت تطارد الفنانة الكويتية شجون الهاجري التي ما أن شارفت على الانتهاء من تصوير مسلسلها " ذاكرة من ورق"، حتى أعلنت عبر صفحتها على الإنستغرام عن وجود مشكلة نشبت بينها وبين الشريك الألماني في الإنتاج مع المنتج عامر الصباح ويدعى سام، حيث قالت الهاجري مخاطبة منتج المسلسل عامر الصباح: " الحمد لله، انتهيت من التصوير وسأبقى متواجدة 10 أيام إضافية في برلين، ولكنّ بو رامي " المنتج عامر الصباح" انتبه لأن المنتج سام الألماني حضر أمس مع الشرطة الألمانية وكان يريد أن يعتقلني ويضربني وأنا لم أسكت عنه. وفي اليوم التالي، جاء ليعتقلني مع الشرطة مع العلم أن الوحيدة التي دافعت عني هي الفنانة ريم أرحمه".
وخلصت قائلة :"ما نشرته حتى يعلم أهلي والصحافة ماذا يحدث لي في برلين". وبعدها، بثت آخر أعلنت فيه أنها أجبرت على تغيير الفندق الذي كانت تقيم فيه لتنتقل إلى فندق آخر دون مساعدة أي شخص سواء من الفنانين أو طاقم الإنتاج.

في المقابل، أعلن الفنان عبد الله الطراروه عبر صفحته الخاصة في الانستغرام قائلاً:" إن شجون لا تعاني أي مشكلة في برلين ونحن كفريق عمل على قلب واحد ولا أسمح لنفسي ولا لغيري من زملائي الفنانين أن يتعرض للفنانة شجون أو غيرها".
وتدارك قائلاً وكأنه ينفي ما ذكرته شجون: "سام إنسان محترم ولم يقصر معنا بأي شيء، للأمانة. ولم يتعرض لأي شخص ولم يضرب شجون ولا غيرها"!
ويبقى الأمر معلقاً إلى أن تنكشف حقيقة الصراع الذي نشب أخيراً بين النجمة الكويتية والمنتج، والذي يضاف إلى سلسلة من المشكلات تورطت فيها الهاجري خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن مسلسل " ذاكرة من ورق " يشارك في بطولته بالإضافة إلى الفنانة شجون الهاجري كل من: فاطمة الصفي وصمود وسليمان الياسين وعلي كاكولي وعبدالله ملك وريم أرحمه وعبد لله الطراروه وحشد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج علي العلي.

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سيدتي

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