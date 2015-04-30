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بالصور... مديحة كنيفاتي تنضم إلى مسلسل "فتنة زمانها"

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بالصور... مديحة كنيفاتي تنضم إلى مسلسل "فتنة زمانها" بالصور... مديحة كنيفاتي تنضم إلى مسلسل "فتنة زمانها"

الأربعاء 29-04-2015 19:43

انضمت الفنانة السورية مديحة كنيفاتي إلى أسرة المسلسل الكوميدي السوري "فتنة زمانها"، والذي يتم تصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخرجه عماد سيف الدين.
وقالت مديحة إنها "تلعب في المسلسل دور سكرتيرة مدير المنتجع "وحيد"، وخلال أحداث العمل تقع في حبه وتتكلّل قصّتهما بالزواج، لكن فصول الإثارة والكوميديا والمقالب لا تبدأ إلا حين يصل والدا وحيد، ويؤدي دوريهما النجمان سامية جزائري وحسام تحسين بك، فيبدأ الضجيج في العمل والضحك".
واعتبرت كنيفاتي نفسها محظوظة لتواجدها مع نجوم عرب مثل أحمد راتب ومادلين طبر، والنجوم السوريين المؤثرين في القصة كسامية الجزائري حسام تحسين بك وأحمد الأحمد ..
وتواصل مديحة في الوقت نفسه تصوير مشاهدها في لبنان مع المخرج سامر برقاوي في مسلسل "تشيللو"، وكذلك في "فارس وخمس عوانس" مع المخرج فادي سليم في سوريا.

 

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