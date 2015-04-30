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جيني إسبر تطل في 6 مسلسلات في رمضان

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جيني إسبر تطل في 6 مسلسلات في رمضان جيني إسبر تطل في 6 مسلسلات في رمضان

الأربعاء 29-04-2015 21:50

تشارك الفنانة السورية جيني أسبر في ستة أعمال للموسم الدرامي الرمضاني المقبل، تتنوّع بين الاجتماعي المعاصر، والكوميدي.

والتحقت إسبر مؤخّراً بالمسلسل الكوميدي "فتنة زمانها" الذي يجري تصويره حاليّاً في دبي، وهو من إخراج عماد سيف الدين، وبطولة سامية الجزائري.

كذلك على الصعيد الكوميدي، حلت الممثلة السورية ضيفة على مسلسل "دنيا 2015" إخراج زهير قنوع وبطولة أمل عرفة.

كما شاركت إسبر في بطولة المسلسل الاجتماعي الكوميدي "فارس وخمس عوانس" إخراج فادي سليم.

وعلى صعيد الأعمال الاجتماعية، شاركت الفنانة السورية في مسلسل "خطايا" إخراج طارق سواح، حيث تلعب دور امرأة متزوجة تتعرّض لحادثة تؤدي إلى تشوهها.

وأيضاً كان لإسبر مشاركة في مسلسل "مذنبون أبرياء" إخراج أحمد سويداني، ولعبت فيه شخصية طبيبة نفسية، تتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات.

كذلك شاركت الفنانة السورية في بداية الموسم في مسلسل "صرخة روح 3" من إخراج إياد نحاس.

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سيدتي