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الرئيس السودانى يلتقى بوزير الخارجية الأثيوبى

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الرئيس السودانى يلتقى بوزير الخارجية الأثيوبى الرئيس السودانى يلتقى بوزير الخارجية الأثيوبى
بعث رئيس الوزراء الأثيوبى هايلى مريام ديسالين، بتهنئة لنظيره السودانى عمر البشير، بمناسبة إعادة انتخابه لدورة رئاسية جديدة، نقلها له وزير الخارجية الأثيوبى، تيدروس أدهانوم.

وقال وزير الخارجية الأثيوبى، فى تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس السودانى مساء الأربعاء ببيت الضيافة بالخرطوم، إنه بحث مع الرئيس البشير عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ذات الصلة بالأوضاع فى الإقليم إلى جانب العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنه استمع إلى آراء ومقترحات البشير حول الموضوعات المطروحة.

ووصف تيدروس اجتماعه مع البشير،"بالمهم" وأنه تطرق إلى نقاط مهمة على الصعيدين الإقليمى و العلاقات الثنائية.
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