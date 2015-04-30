حرحور يفتتح ويتفقد عددًا من المشروعات بمناسبة العيد القومي لشمال سيناء

واصل محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، أمس الأربعاء، افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الجديدة بمركز ومدينة العريش، في إطار العيد القومي للمحافظة وبمناسبة عيد تحرير سيناء.

وافتتح المحافظ المرحلة الأولى لتطوير مستشفى العريش العام والتي شملت توسعات وغرف عمليات وأقسام وبنك الدم الإقليمي وغيرها.

ورافق المحافظ خلال جولته مدير الأمن اللواء علي العزازي، رئيس مركز ومدينة العريش المهندس محمد البيك، وكيل وزارة الصحة الدكتور طارق خاطر والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية.

وقال المحافظ -في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح- إن المرحلة الأولى تشمل توسعات جديدة في غرف العمليات والعناية المركزة والأقسام الداخلية للمرضى.. حيث تضم 4 غرف عمليات و 34 سريرا في العناية المركزة.. وأنه سيعقب هذه المرحلة مراحل أخرى لاستكمال تطوير المستشفى.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الدكتور طارق خاطر إن تكلفة تطوير المستشفى تبلغ نحو 50 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة المستشفى والأقسام الداخلية وغرف العمليات والعناية المركزة.. علاوة على تجهيزها لمواجهة الطوارىء والأزمات التي قد تتعرض لها محافظة شمال سيناء، وسيتم تجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لعلاج جميع الحالات المرضية والطارئة.

من جهته، أكد الدكتور سامي أنور مدير عام المستشفى أنه تم إعداد خطة متكاملة للتطوير تشمل تجهيز غرف عناية مركزة وعمليات جديدة مزودة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية.. إلى جانب توفير أجهزة تحاليل ألكترونية وتطوير الأقسام المختلفة، وزيادة المساحات الخضراء بعد إزالة المبنى القديم للمستشفى.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التطوير تتضمن انشاء أول بنك دم إقليمي مزود بأحدث الأجهزة والمعدات وثلاجات حفظ الدم، وتطوير المبنى الرئيسي للمستشفى المكون من 4 طوابق للعمليات والعناية المركزة والإفاقة والأقسام الداخلية لإقامة المرضى والخدمات، وتركيب 10 مصاعد جديد ورفع كفاءة المصاعد الحالية لخدمة المرضى.. إلى جانب مبنى علاج أمراض القلب، ومبنى الأورام واستراحة الأطباء، ومبنى العمليات الخاصة بالقلب المفتوح والأستره والجهاز الهضمي وفيروس “سي”.

وقام المحافظ ومرافقوه بتفقد سير العمل في إنشاء محطتي تحلية مياه البحر بمنطقة المساعيد بتكلفة إجمالية نحو 180 مليون جنيه وتنتج كل منها 5000 متر مكعب من المياه يوميا.

ومن ناحيته، أكد المهندس علاء إبراهيم رئيس جهاز شمال سيناء بالهيئة القومية لمياه الشرب أن تكلفة المحطة تبلغ 75 مليون جنيه، والمآخذ 20 مليون جنيه وخط المياه 10 ملايين جنيه.. مشيرًا إلى أن سيتم بدء تجارب التشغيل في 30 سبتمبر القادم، وأن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب تتضمن تلبية احتياجات المواطنين من المياه.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة السبيل بإجمالي 50 عمارة تضم كل منها 24 وحدة سكنية بإجمالي 1200 وحدة.. أكد المسئول عم المشروع أنه سيتم الانتهاء منها وتسليمها في شهر أغسطس القادم.

أ ش أ