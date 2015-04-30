حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 30/4/2015

يتسم مواليد برج "الميزان" بالعناد الدائم فهم قادرون على مواصلة التمسك بآرائهم حتى لو كانت خاطئة. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>يصعد نجمك عاليًا وتحقق ما كنت تتمنى، لا بأس من بعض الإرهاق والتعب فكل طريق موفق يحتاج إلى المزيد من المثابرة، لا تتراجع فالأحلام لا تنتهى على مدار عمر الإنسان. توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>لقد أخفقت أكثر من مرة فى الدخول بعلاقة حب ناجحة وهذا ليس نهاية المطاف حاول من جديد فالحب على الأبواب والاختيارات المطروحة جيدة عليك بالانتقاء الموفق حتى تصل إلى ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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