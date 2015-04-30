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حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 30/4/2015

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حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 30/4/2015 حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 30/4/2015
يتسم مواليد برج "الجدى" بالحنان وطيبة القلب، ما يجعلهم محورًا لعائلتهم الصغيرة وصندوق الأسرار .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>تستطيع أن تكون إنسان فعالاً فى عملك وهذا سيظهر فى الفترة المقبلة، حاول أن تتخطى العقبات وعدم الاستماع إلى وشاية الحاقدين والحاسدين فى محيط العمل.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية


>يراك الحبيب كل الدنيا ويسعى لإرضائك طوال الوقت حاول أن تعطيه نصيب من اهتمامك حتى يشعر برد الجميل تجاهه.

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مصر 365

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