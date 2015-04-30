أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 30/4/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 30/4/2015 حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 30/4/2015
يتمتع مواليد برج الأسد بهدوء الأعصاب الذى يصل إلى حد البرود، ما يجعلهم شخصيات تتسم بالاستفزاز لكل من حولهم، وفى النهاية هم لا يهتمون بمشاعر الآخرين.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>يوم عاصف من المشاكل العملية التى تحتاج إلى تركيز حتى تتجاوزها حاول أن يكون هناك عدة حلول منطقية وسهلة التنفيذ لتجاوز الأزمات وتحويل الخسائر إلى مكاسب.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>لا تتوقع أن يغفر لك الحبيب تجاوزك فى حقه فى المراحل السابقة، فأنت قمت بكسر حاجز الاستقرار بينكما، حاول أن تجعل الأمور هادئة لعل الأيام أن تمحو ما حدث بينكما من خلافات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى