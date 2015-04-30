حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 30/4/2015

يتمتع مواليد برج الأسد بهدوء الأعصاب الذى يصل إلى حد البرود، ما يجعلهم شخصيات تتسم بالاستفزاز لكل من حولهم، وفى النهاية هم لا يهتمون بمشاعر الآخرين. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>يوم عاصف من المشاكل العملية التى تحتاج إلى تركيز حتى تتجاوزها حاول أن يكون هناك عدة حلول منطقية وسهلة التنفيذ لتجاوز الأزمات وتحويل الخسائر إلى مكاسب. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>لا تتوقع أن يغفر لك الحبيب تجاوزك فى حقه فى المراحل السابقة، فأنت قمت بكسر حاجز الاستقرار بينكما، حاول أن تجعل الأمور هادئة لعل الأيام أن تمحو ما حدث بينكما من خلافات.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365