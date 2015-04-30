مساعد وزير الخارجية السابق: هناك تحول إيجابي في مواقف أوروبا تجاه دول الشرق الأوسط



> قال مساعد وزير الخارجية السابق، مصطفى عبد العزيز، إنّه يُوجد تحول سياسي إيجابي واضح في مواقف الدول الأوروبية تجاه دول الشرق الأوسط، وتحديداً بعد قمة بروكسل الأخيرة، وذلك لأنّ هذه الدول بدأت تتخوف من الجماعات الإرهابية .

وأضاف عبد العزيز في لقاءٍ له على فضائية ” الغد العربي”، مساء أمس الأربعاء :” أنّه يجب على الدول العربية أنْ تبحث عن حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، وذلك لأنّ الحرب في هذه الدولة مرشحة لعدة سنوات إذا ما استمر الوضع على ما عليه، قائلاً: “مصر تقوم حالياً بجمع الأطراف السياسية اليمنية لتسوية وإنهاء الأزمة ” .

أشار عبد العزيز إلى أنّ التعاون في مجال الطاقة بين مصر وقبرص واليونان يخلق فرص إيجابية، وكذلك يتصدى للهجرة غير الشرعية التي تعاني منها أوروبا، مردفاً: “هذا التعاون يخلق فرص تنمية في جنوب البحر التوسط، وخلق حالة من الاستقرار”.

ولفت عبد العزيز إلى أنّه: “قد يكون هناك تنسيق بين الاحتلال الإسرائيلي وقبرص في البحر المتوسط”.

وشدد عبد العزيز على أنّ مشكلة التجاوز من جانب اسرائيل في البحر المتوسط قابلة للتصحيح، وأنّها أيضاً قابلة للمراجعة.