أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مساعد وزير الخارجية السابق: هناك تحول إيجابي في مواقف أوروبا تجاه دول الشرق الأوسط

Google+ Print
مساعد وزير الخارجية السابق: هناك تحول إيجابي في مواقف أوروبا تجاه دول الشرق الأوسط مساعد وزير الخارجية السابق: هناك تحول إيجابي في مواقف أوروبا تجاه دول الشرق الأوسط


> قال مساعد وزير الخارجية السابق، مصطفى عبد العزيز، إنّه يُوجد تحول سياسي إيجابي واضح في مواقف الدول الأوروبية تجاه دول الشرق الأوسط، وتحديداً بعد قمة بروكسل الأخيرة، وذلك لأنّ هذه الدول بدأت تتخوف من الجماعات الإرهابية .

وأضاف عبد العزيز في لقاءٍ له على فضائية ” الغد العربي”، مساء أمس الأربعاء :”  أنّه يجب على الدول العربية أنْ تبحث عن حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، وذلك لأنّ الحرب في هذه الدولة مرشحة لعدة سنوات إذا ما استمر الوضع على ما عليه، قائلاً: “ تقوم حالياً بجمع الأطراف السياسية اليمنية لتسوية وإنهاء الأزمة ” .

أشار عبد العزيز إلى أنّ التعاون في مجال الطاقة بين مصر وقبرص واليونان يخلق فرص إيجابية، وكذلك يتصدى للهجرة غير الشرعية التي تعاني منها أوروبا، مردفاً: “هذا التعاون يخلق فرص تنمية في جنوب البحر التوسط، وخلق حالة من الاستقرار”.

ولفت عبد العزيز إلى أنّه: “قد يكون هناك تنسيق بين الاحتلال الإسرائيلي وقبرص في البحر المتوسط”.

وشدد عبد العزيز على أنّ مشكلة التجاوز من جانب اسرائيل في البحر المتوسط قابلة للتصحيح، وأنّها أيضاً قابلة للمراجعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة