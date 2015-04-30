أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يرضخ لرغبة المغرب التطواني .. والمباراة تعود لبتروسبورت

Google+ Print
الأهلي يرضخ لرغبة المغرب التطواني .. والمباراة تعود لبتروسبورت الأهلي يرضخ لرغبة المغرب التطواني .. والمباراة تعود لبتروسبورت

قال شمس مدير النادي الأهلي بفرع الجزيرة إن مباراة الفريق الأحمر والمغرب التطواني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا ستقام على ملعب بتروسبورت.

وكانت الأزمة قد نشبت بسبب تمسك المغرب التطواني بخوض المباراة استاد بتروسبورت بعد نقلها لاستاد السويس.

وأضاف شمس لـFilGoal.com يوم الأربعاء "تمسك مدرب المغرب التطواني بإقامة مباراة الأهلي على استاد بتروسبورت. ورفضنا افتعال أزمة وبالتالي ستقام المباراة في هذا الملعب".

أزمة بين الأهلي والمغرب التطواني والكاف بسبب ملعب السويس

وكان مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد قال إنه لابد من إخطار الأهلي للنادي المغربي بموعد المباراة ومكانها ولا يمكنه تغييرها إلا بموافقة المغرب التطواني.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في السابعة مساء باستاد بتروسبورت بعد أن طلب الأهلي إقامتها باستاد القاهرة ولكن رفض الأمن جعله ينقلها للسويس قبل أن تعود لبتروسبورت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول

شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة

شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة