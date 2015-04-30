الأهلي يرضخ لرغبة المغرب التطواني .. والمباراة تعود لبتروسبورت

قال شيرين شمس مدير النادي الأهلي بفرع الجزيرة إن مباراة الفريق الأحمر والمغرب التطواني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا ستقام على ملعب بتروسبورت.

وكانت الأزمة قد نشبت بسبب تمسك المغرب التطواني بخوض المباراة استاد بتروسبورت بعد نقلها لاستاد السويس.

وأضاف شمس لـFilGoal.com يوم الأربعاء "تمسك مدرب المغرب التطواني بإقامة مباراة الأهلي على استاد بتروسبورت. ورفضنا افتعال أزمة وبالتالي ستقام المباراة في هذا الملعب".

أزمة بين الأهلي والمغرب التطواني والكاف بسبب ملعب السويس

وكان مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد قال إنه لابد من إخطار الأهلي للنادي المغربي بموعد المباراة ومكانها ولا يمكنه تغييرها إلا بموافقة المغرب التطواني.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في السابعة مساء باستاد بتروسبورت بعد أن طلب الأهلي إقامتها باستاد القاهرة ولكن رفض الأمن جعله ينقلها للسويس قبل أن تعود لبتروسبورت.