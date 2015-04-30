المنتخب قد يواجه سوريا وديا بعد 24 ساعة من مباراة تنزانيا

تلقى اتحاد الكرة عرضا من نظيره السوري يطلب فيه إقامة مباراة ودية بين المنتخبين يوم 15 يونيو المقبل.

وأشار ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إلى أن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب سيعرض الأمر على المدير الفني هيكتور كوبر.

وأضاف سويلم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الملاعب اليوم"هناك إمكانية لإقامة المباراة بعد 24 ساعة من لقاء تنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية".

وتابع"مواجهة سوريا ستكون فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة تنزانيا، والجهاز الفني من حقه القبول أو الرفض".

وأتم سويلم أن اتحاد الكرة تلقى عرضا آخر لإقامة مباراة ودية مع منتخب أستراليا في أكتوبر المقبل.