بالصور.. ضبط صيدلى بحوزته 57500 قرص مخدر بطنطا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا من ضبط صيدلى مقيم شارع سعيد ثان طنطا وبحوزته 57500 قرص مخدر ومبلغ 20 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.

كانت معلومات قد وردت للمقدم حسام الجارحى، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، بقيام المتهم "محمد.ع.س.ال"، 33 سنة، صيدلى مقيم شارع سعيد ثان طنطا، بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته لكمية كبيرة من الأقراص المخدرة. تم عرض المعلومات على اللواء محمد عباس، مساعد المدير لمنطقة وسط وشرق الدلتا، وقرر إعداد حملة لضبط المتهم تحت إشراف العقيد أسامة المصرى، رئيس منطقة مكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، والمقدم حسام الجارحى، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، وباستهداف الصيدلية بالتنسيق ومفتشى الصيادلة تبين تواجد المتحرى عنه وضبط بالصيدليه كمية من الأدوية المخدرة المهربة كما ضبط بسيارته رقم 8157 ع د ط ملاكى ومنزله 57500 قرص مخدر وهاتف محمول ومبلغ 20000 جنيه وحقيبة صغيرة بداخلها 4 سلسله ذهب و5 خواتم ذهب و5 غوايش ذهب و2 أنسيال ذهب و2 قرط ذهب.

تم التحفظ على السيارة واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأعيد قيد المحضر برقم 11467 جنايات قسم ثان طنطا وتم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.



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السيارة المضبوطة



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المقدم حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا والمضبوطات



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المتهم والمضبوطات