أمن الغربية يلقى القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 4 طبنجات

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 4 طبنجات قبل استهدافهم شقيقين لإجبارهم على التنازل عن محاضر قاموا بتحريرها ضدهم.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم ثان المحلة بقيام "محمود.إ. أ.ح" وشهرته "الحلوانى"، و"أحمد.م.م" 37 سنة عاطل، و"بدير.ع.ال" 19 سنة عاطل، و"نادر.أ.ح" 17 سنة عاطل، بتجهيز أسلحه نارية وبيضاء للشروع فى قتل وإصابة كل من "محمود.م.ش"، و"مصطفى.م.ش"، و"عطية.ن.إ" لإجبارهم على التنازل عن محاضر شرطة.

تم إعداد مأمورية تحت إشراف العقيد محمد عمار، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، قادها العقيد وليد الجندى، وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ضمت الرائد محمد صقر، رئيس مباحث قسم ثان المحلة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 4 طبنجات.

تم التحفظ على المضبوطات وبسؤال المتهمين اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات تحرر المحضر 6122 جنايات قسم ثان المحلة تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، وباشرت النيابة العامة التحقيق

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