أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تلميذة تطالب محلب بتفقد تصميمها عن حرب أكتوبر.. ويرد مازحا: كانت سنة كام؟

Google+ Print
تلميذة تطالب محلب بتفقد تصميمها عن حرب أكتوبر.. ويرد مازحا: كانت سنة كام؟ تلميذة تطالب محلب بتفقد تصميمها عن حرب أكتوبر.. ويرد مازحا: كانت سنة كام؟
طالبات إحدى التلميذات المشاركات فى حفل افتتاح الأنشطة الطلابية بمدينة 6 أكتوبر، رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتفقد الماكيت الذى صممته عن بانوراما حرب أكتوبر.

وقالت التلميذة لمحلب: "أنت مسألتنيش عن البانوراما ليه"، فرد محلب قائلاً: "حقك عليا.. الحرب كانت سنة كام؟"، فكان رد الطالبة: "سنة 73"، فالتقط محلب صورة مع الطالبة بعد مطالبتها له بذلك.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قد شارك اليوم بمهرجان للأنشطة المدرسية بـ6 أكتوبر، بحضور الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم.


>طالب يلقى قصيدة عن حب الوطن أمام رئيس الوزراء بمهرجان الأنشطة المدرسية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365