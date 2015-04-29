تلميذة تطالب محلب بتفقد تصميمها عن حرب أكتوبر.. ويرد مازحا: كانت سنة كام؟

طالبات إحدى التلميذات المشاركات فى حفل افتتاح الأنشطة الطلابية بمدينة 6 أكتوبر، رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتفقد الماكيت الذى صممته عن بانوراما حرب أكتوبر.

وقالت التلميذة لمحلب: "أنت مسألتنيش عن البانوراما ليه"، فرد محلب قائلاً: "حقك عليا.. الحرب كانت سنة كام؟"، فكان رد الطالبة: "سنة 73"، فالتقط محلب صورة مع الطالبة بعد مطالبتها له بذلك.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قد شارك اليوم بمهرجان للأنشطة المدرسية بـ6 أكتوبر، بحضور الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم.

طالب يلقى قصيدة عن حب الوطن أمام رئيس الوزراء بمهرجان الأنشطة المدرسية

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