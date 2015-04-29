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قتيل في اشتباكات بين طلبة مؤيدين للرئيس البشير ومعارضين في الخرطوم

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قتيل في اشتباكات بين طلبة مؤيدين للرئيس البشير ومعارضين في الخرطوم قتيل في اشتباكات بين طلبة مؤيدين للرئيس البشير ومعارضين في الخرطوم

الانتخابات كانت سبب الخلاف بين الطلبة

قتل طالب وأصيب آخرون بجراح بعضها خطيرة في اشتباكات وقعت بين طلاب مؤيدين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وآخرين يتبعون لجمعيات طلابية من دافور بعد خلافات حول الانتخابات.

فقد وقعت اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين طلبة شرعوا في مسيرة احتجاجية ضد الانتخابات التي فاز بها الرئيس، عمر البشير، وآخرين من أنصار الحزب الحاكم.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن العديد من الطلاب الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما طوقت قوات الشرطة الشوارع المحيطة بالجامعة التي حرق عدد كبير من مكاتبها.

وتكثر العنف الطلابي في الجامعات السودانية بسبب الخلافات بين أنصار الحزب الحاكم والطلاب المؤيدين لقوي المعارضة المدنية والمسلحة.

وفاز الرئيس السوداني عمر البشير بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت منتصف أبريل / نيسان الجاري في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة.

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