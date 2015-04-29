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مجمع البحوث الإسلامية ردا على تحليل إيناس الدغيدى للجنس: لا يصدر عن مسلم

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مجمع البحوث الإسلامية ردا على تحليل إيناس الدغيدى للجنس: لا يصدر عن مسلم مجمع البحوث الإسلامية ردا على تحليل إيناس الدغيدى للجنس: لا يصدر عن مسلم
قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما قالته إيناس الدغيدى، حول جواز ممارسة الجنس قبل الزواج، هو قول لا يصدر عن إنسان مسلم يحترم دينه ويعلم أن ممارسة العلاقة غير المشروعة بين فتاة وشخص حتى لو بنية الزواج أمر محرم بنص قطعى فى القرآن والسنة.

وأضاف الجندى لـ"اليوم السابع" أن الزانى والزانية يطلق على كل رجل اتصل بامرأة لا تربطه بها علاقة زواج، ولا يجوز التلفظ بهذا اللفظ، موضحا أن ما قالته الدغيدى هو طامة كبرى، لا يدع فواصل بين كل ما هو حلال وحرام، موضحا أن ممارسة الجنس قبل الزواج هو منتهى الصدمة للضمير المسلم.

كانت المخرجة إيناس الدغيدى، قد اعتبرت أن الجنس بشكل عام حرية شخصية، حتى وإن كان خارج إطار الزواج، قائلة: "الجنس اختيار شخصى ليس له أى اعتبارات من الآخرين، وهذا حق لكل شخص يمارسه حسب فكره، وحسب عقليته وعاداته وتقاليده"، مضيفة أن ممارسة الجنس قبل الزوج حلال.


>بالفيديو.. إيناس الدغيدى: ممارسة الجنس قبل الزواج حلال
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