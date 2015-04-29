مطار مدريد يستعد لاستقبال الرئيس السيسى

أنهت السلطات فى أسبانيا، استعدادات استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى بمطار العاصمة مدريد، حيث يصل بعد قليل فى زيارته الرسمية الأولى لأسبانيا.

وتزين المطار بأعلام مصر وأسبانيا، كما تم تجهيز صالة كبار الزوار لاستقبال الرئيس السيسى.

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الأعلام المصرية والأسبانية تزين مطار مدريد لاستقبال الرئيس السيسى



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استعدادات مطار مدريد لاستقبال الرئيس السيسى



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مطار مدريد قبل وصول الرئيس السيسى