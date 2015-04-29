مطار مدريد يستعد لاستقبال الرئيس السيسى
أنهت السلطات فى أسبانيا، استعدادات استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى بمطار العاصمة مدريد، حيث يصل بعد قليل فى زيارته الرسمية الأولى لأسبانيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتزين المطار بأعلام مصر وأسبانيا، كما تم تجهيز صالة كبار الزوار لاستقبال الرئيس السيسى.
>
وتزين المطار بأعلام مصر وأسبانيا، كما تم تجهيز صالة كبار الزوار لاستقبال الرئيس السيسى.
>
>
الأعلام المصرية والأسبانية تزين مطار مدريد لاستقبال الرئيس السيسى
>
استعدادات مطار مدريد لاستقبال الرئيس السيسى
>
مطار مدريد قبل وصول الرئيس السيسى
>