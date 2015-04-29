ريال مدريد: ما تردد عن عقوبة محتملة من الفيفا غير صحيح على الإطلاق

(إفي): أكد نادي ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء أن ما تردد عن احتمالية قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمعاقبته بسبب انتهاكات متعلقة بضم لاعبين قصر غير صحيح على الإطلاق.

وفي بيان موجه للصحافة، أشار الملكي إلى أنه "طبق دائما وبشكل دقيق قواعد الفيفا" الخاصة بالتعاقد مع لاعبين صغار، معربا عن أسفه إزاء نشر هذه المعلومات التي يمكن اعتبارها "سيئة النية" وتهدف "لتوريط النادي في انتهاكات مزعومة لم يتم ارتكابها".

وذكر النادي أن الاتحاد الملكي الإسباني نفسه نفى صحة هذا الأمر.

وأضاف البيان أنه "من المثير للدهشة قيام وسائل إعلام بعينها بالإصرار على ربط التعاقدات الأخيرة باحتمالية توقيع عقوبة على النادي فالتعاقد مع لاعبين لا علاقة له مطلقا بمسألة تسجيلهم فيما بعد".

وجدد الريال التزامه الكبير بـ"الدفاع عن الصغار وحمايتهم وتطورهم التعليمي والصحي، وإعلاء هذه الأمور على المصالح الرياضية"، كما شدد على دعمه الكامل لمحتوى لائحة الفيفا الخاصة باللاعبين الصغار.

وأشار إلى أن قيام الاتحاد الملكي الإسباني صباح اليوم بنفي صحة تورط الريال في هذه المسألة لوسائل الإعلام يبرهن على كذب ما تردد بشأنها.

وأوضح أنه قام في بيان سابق صدر في 26 يناير الماضي بالدفاع عن "التزامه المطلق" بتطبيق قاعدة الفيفا الخاصة بتسجيل لاعبين صغار، بعد مساءلة الاتحاد بهذا الشأن لعدة أندية إسبانية.

كما قال النادي الملكي وقتها إن المعلومات التي طالب بها الفيفا تشير إلى 51 لاعبا أحدهم ظهر اسمه مرتين في القائمة، وعشرة كانوا يحملون الجنسية الإسبانية وقت تسجيلهم لذا لا يمكن اعتبار تسجيلهم مسألة متعلقة بلاعبين أجانب من صغار السن.

كما أن هناك ستة لاعبين آخرين كانوا فوق السن وقت تسجيلهم، في حين أن هناك اثنين آخرين تم تسجيلهما بعد الحصول على تصريح من لجنة أوضاع اللاعبين الفرعية التابعة للفيفا.

وأوضح النادي أن هناك لاعبين اثنين تم تسجيلهما قبل دخول لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الدولية حيز التنفيذ، كما قال إن هناك 23 لاعبا تم تقييدهم في فترات تسجيل ثانية أو لاحقة لأنهم قدموا من أندية أخرى معتمدة من الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، لذا لا تسري عليهم قاعدة الفيفا.

يأتي ذلك بعدما تناقلته وسائل إعلام عن أن الفيفا سيعاقب ناديي ريال مدريد وأتلتيكو بمنعهما من إجراء تعاقدات جديدة على مدار فترتي انتقالات كاملتين بسبب انتهاكات متعلقة بضم لاعبين قصر.

يذكر أن الفيفا عاقب برشلونة للسبب نفسه بمنعه من إجراء تعاقدات جديدة خلال موسمي الانتقالات في 2016.