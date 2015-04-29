مورينيو يتفق مع هنري: أرسنال يحتاج 4 لاعبين ليكون فريقا استثنائيا

اتفق جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي مع أسطورة أرسنال تيري هنري بأن المدفعجية يحتاجون لضم أربع لاعبين جدد خلال الصيف المقبل للمنافسة على الظفر بلقب الدوري الإنجليزي.

وكان هنري قد أكد في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية حيث يعمل محللا لمباريات الدوري الإنجليزي، بأن أرسنال يحتاج لضم حارس مرمى، مدافع، لاعب خط وسط، ومهاجم متميز للتتويج بالدوري الموسم المقبل.

وأكد في الوقت ذاته أن هذا هو ما قام به تشيلسي في الصيف الماضي، مما جعله قريبا من الظفر بلقب المسابقة في نهاية الموسم الجاري.

وتحدث مورينيو للصحفيين قائلا:"أرسنال لديه مجموعة رائعة من اللاعبين، أتفق مع هنري فيما قاله، هم يحتاجون لضم أربع لاعبين متميزين".

وأضاف"أربع لاعبين فقط، وسيكون أرسنال فريقا استثنائيا يصعب إسقاطه".