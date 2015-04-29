مورينيو: سيطرة تشيلسي على الكرة الإنجليزية؟ أنتم لا تعرفون ماذا سيحدث في الصيف

يؤمن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بأن فريقه أصبح مسيطرا على الكرة الإنجليزية وذلك على الرغم من اقترابه من حسم الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى للزرق منذ عام 2010.

ونجح تشيلسي أن يظل متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي طوال الموسم الجاري بفارق مريح عن منافسيه، هذا بالإضافة لتتويجه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان".

وأثناء مؤتمر صحفي عقده مورينيو، وجه إليه سؤالا حول إذا كان تشيلسي قد بدأ مرحلة السيطرة على الكرة الإنجليزية.

وأجاب المدرب البرتغالي قائلا:"من السابق لأوانه التحدث عن ذلك الأمر، من الصعب جدا الآن أن يكون فريقك مسيطرا على البطولات في إنجلترا".

وأضاف"أنتم لا تعرفون ماذا سوف يحدث في الصيف المقبل، أرسنال لديه تشكيلة رائعة من اللاعبين، وكذلك مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، وليفربول".

وواصل"بعض التدعيمات الصغيرة لكل تلك الفرق خلال الصيف، ستجعل المنافسة الموسم المقبل أصعب من الموسم الجاري".

وأتم"الدوري هنا صعب جدا، فنحن لسنا في ألمانيا حيث يوجد بايرن ميونيخ فقط، أو بازل في سويسرا، الأمور هنا في إنجلترا مختلفة".