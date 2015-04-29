القوات المسلحة تمول وتنفذ 3 مشروعات خدمية لأهالى المنوفية

عقد اللواء أسامة فرج سكرتير عام المحافظ اجتماعا بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور العميد أركان حرب عمرو عصمت نائب رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، رئيس قطاع الكهراء، المستشار الهندسى بالمحافظة، وممثلين عن كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، للتنسيق فيما بينهم لتذليل كل العقبات حتى يتثنى للقوات المسلحة تنفيذ مشروعات "محطة معالجة الحديد والمنجنيز لمحطة آبار البتانون مركز شبين الكوم، وصرف صحى بكفر طبلوها مركز تلا، ورصف طريق ميت أبو شيخة – العطف مركز قويسنا بتمويل وتنفيذ القوات المسلحة".

ومن جانبه أوضح العميد عمرو عصمت أن القوات المسلحة بصدد الانتهاء من رصف طريق ميت أبو شيخة على ترعة العطف بقويسنا بطول 5 كيلومترات، بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، كما تم البدء فى تنفيذ شبكات الانحدار بمحطة الصرف الصحى بطبلوها، وأضاف أن التكلفة الاجمالية لتنفيذ هذه المحطة تقدر بحوالى 12 مليون جنيه، وفيما يخص محطة المعالجة بالبتانون تقدر القيمة الاولية بحوالى 8 ملايين جنيه.

وقد أكد أن الهدف هو خدمة أبناء المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لذلك المطلوب هو إنجاز المشروعات فى زمن قياسى، وهذا لن يتم إلا من خلال معاونة كل الجهات التنفيذىة بالمحافظة.

فيما أبدى الجميع وعلى رأسهم اللواء أسامة فرج ضرورة تذليل كل العقبات لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما أكد أن هذه المرحلة تحتاج إلى التكاتف من الجميع لخدمة أهالى المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة التى نمر بها.

ومن جانبه أشاد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بما تقدمه القوات المسلحة لشعبها العظيم، وأن هذا ما ينتظره منها دائما، ويؤكد حسب توقعاته أن هذا التعاون سيكون باكورة مشروعات قادمة ولن تكون الأخيرة إن شاء الله.