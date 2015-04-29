وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى الطوارئ بسموحة ويشيد بالأقسام المستحدثة بها

تفقد السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى ظهر اليوم مستشفى الطوارىء بسموحة برفقة رشدي زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية للاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى، حيث تفقد العيادات الخارجية ووحدة قسطرة المخ والنخاع الشوكي ووحدة التبرع بالدم ووحدات العناية المركزة والعناية الحرجة ووحدات الأشعة المقطعية والأشعة التداخلية.

وأشاد عبد الخالق بالأقسام المستحدثة داخل المستشفى وهي بنك الدم وعمليات الطوارىء الجديدة ومناظير الجهاز الهضمي، كما أشار محمود صقر المشرف على مستشفى الطوارىء أن المستشفى مفتوح للجمهور على مدار 24 ساعة، ويستقبل حالات الإسعاف على مدار الساعة كما يستقبل حالات الإسعاف الحكومي ثلاثة أيام في الأسبوع وحالات الإسعاف العام والخاص كُلًا أيام الأسبوع.

كما تفقد الوزير مستشفى الأطفال بسموحة، حيث زار العيادات الخارجية واستعدادات التشغيل بوحدة المبتسرين وأثنى على التجهيزات الحديثة والاستعدادت داخل المستشفى، وأكد على استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم وتشغيل المستشفى في أقرب وقت وتذليل كافة العقبات وأهمها نقص أعداد التمريض المتخصص واللازم لتشغيل المستشفى في تخصصاتها المختلفة الطبية والجراحية.

وصرح سامح شحاتة المشرف العام على مستشفى سموحة أنه تم بدء التشغيل التجريبي للمستشفى عن طريق تنظيم 3 ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على جراحات المناظير في الأطفال شارك فها خبراء متخصصون من كافة أنحاء الجمهورية، كما أشار إلى افتتاح العيادات الخارجية لاستقبال الأطفال المصابين بفيروس c وجاري افتتاح عيادات الحساسية والروماتيزم والتحضير لتشغيل 10 حضانات تدريجيًا حتى يتم الوصول للطاقة الكاملة لتشغيل المستشفى، مشيرًا إلى أن المستشفى يضم 370 سرير و49 حضانة مجهزة و22 عيادة خارجية متخصصة فى طب وجراحات الأطفال و4 غرف عمليات مجهزة لكافة جراحات الأطفال و7 قاعات للتدريس و8 أسرة عناية مركزة.