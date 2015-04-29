حبس 3 من لصوص الحقائب والموبايلات بحلوان

أمرت نيابة حلوان، برئاسة المستشار شريف مختر، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهم بخطف حقائب السيدات والهواتف المحمولة، حيث اعترف المتهمون باستخدامهم توك توك فى ارتكاب جرائمهم وبيعهم المسروقات لأحد عملائهم.

كانت التحريات كشفت عن أن كلا من "م.ا" و"ا.ط" و"ه.ع" يسرقون المارة وبالحصول على إذن من النيابة تم رصد تحركاتهم والقبض عليهم وبحوزتهم "توك توك"، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات والهواتف المحمولة من المواطنين، فتحرر لهم المحضر اللازم بإحالتهم إلى النيابة.