تجديد حبس 6 متهمين بإصابة زوجين فى المطرية

قرر المستشار ماجد مجدى، وكيل نيابة المطرية، تجديد حبس 6 إخوان 15 يومًا على ذمة التحقيق فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتسبب فى إصابة سيدة وزوجها بخرطوش أطلقه مشاركون معهم فى مظاهرة الجمعة الماضية.

تضم قائمة المتهمين "محمد.ف.أ" طالب،" محمد.ك.ح" 40 سنة، "محمد.ص.أ"، طالب بكلية الحقوق، "محمود.ر" طالب، "جمال.ع.م" 55 سنة، طبيب بيطرى، "أميمية.أ" طالبة.

> وأسندت النيابة العامة لهم فى القضية رقم 7745 جنح المطرية لسنة 2015 ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، التظاهر بدون ترخيص، وقطع الطرق، تعطيل الدستور والتسبب فى إصابة مواطنين.

كانت ابتسام نجيب صليب وزوجها هانى مجدى كامل قدما بلاغ إلى قسم شرطة المطرية اتهما فيه عددًا من أعضاء جماعة الإخوان بإطلاق أعيرة خرطوش أثناء تظاهرهم، أول أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابتهما متفرقة بهما حال توقفهما فى شرفة منزلهما فتوجهت قوة من قسم المطرية وألقت القبض على المتهمين.