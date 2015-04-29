اتحاد الكرة يقر بتسريب عقد مؤمن زكريا مع الأهلي .. ويتهم وكيل اللاعب

أقر أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين بصحة العقد المُسرب لمؤمن زكريا جناح الأهلي. واتهم وكيل اللاعب أحمد يحيى بأنه المسؤول عن تسريبه.

وكان عقد اللاعب قد تم تسريبه عبر إحدى وسائل الإعلام ويوضح حصول مؤمن زكريا على 17 مليون جنيه من الأهلي خلال خمس سنوات وقعها اللاعب.

وقال مجاهد لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "اتحاد الكرة ليس مسؤولا عن تسريب عقد مؤمن زكريا. ولا أعلم لماذا تتجه الاتهامات نحو لجنة شؤون اللاعبين فلسنا فقط من يملك نسخ من العقد".

وانتقل مؤمن زكريا من إنبي إلى الأهلي مقابل خمسة ملايين جنيه بعد أن كان معارا للزمالك لمدة موسم ونصف الموسم.

وأضاف "النسخ موجودة مع اللاعب ووكيله والمنطقة والنادي وليس ضروريا أن نكون نحن من سربناه".

واتهم أحمد مجاهد وكيل اللاعب أحمد يحيى بأنه المتسبب في تسريب عقد مؤمن زكريا لوسائل الإعلام.

وأتم "لن نقوم بتحقيق في اتحاد الكرة حول تلك الواقعة لأننا لسنا طرفا فيها وليس شرطا أن يكون التسريب من هنا".

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