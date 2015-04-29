ضبط سائق وعاطل متخصصين فى السرقة بالإكراه بأسوان

تمكنت حملة أمنية من مباحث أسوان؛ من ضبط سائق وعاطل تخصصا فى السرقة بالاكراه بمدينة دراو بأسوان .

> وكان مأمور مركز شرطة دراو، تلقى بلاغا من حسين عبد النبي شحات 15 سنة سائق توك توك ومقيم الرمد الشرقي – دائرة مركز كوم امبو بانه حال سيرة بشارع البحر فوجئ بقيام شخصين “مجهولين” باعتراض طريقه واستيقافه والإستيلاء من علي ( مبلغ مالي وقدرة 150 جنيه والفلاشة الخاصة به ) تحت تهديد السلاح الأبيض .فتم تشكيل فريق للبحث

> وتوصل الفريق الى أن وراء الواقعة كلامن احمد موسي احمد 21 سنة عاطل ومقيم الكروم دائرة مركز دراو .

> واحمد السيد علي 18 سنة سائق توك توك ومقيم بذات العنوان .

> وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث دراو من ضبط المتهمين وبحيازتهما ( المسروقات و ( 2 ) سلاح ابيض عبارة عن خنجر- سنجه )

> تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 743 ) ادارى مركز دراو لسنة 2015م وجارى عرض المتهمين على النيابة