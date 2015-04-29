تمكنت حملة أمنية من مباحث أسوان؛ من ضبط سائق وعاطل تخصصا فى السرقة بالاكراه بمدينة دراو بأسوان .
> وكان مأمور مركز شرطة دراو، تلقى بلاغا من حسين عبد النبي شحات 15 سنة سائق توك توك ومقيم الرمد الشرقي – دائرة مركز كوم امبو بانه حال سيرة بشارع البحر فوجئ بقيام شخصين “مجهولين” باعتراض طريقه واستيقافه والإستيلاء من علي ( مبلغ مالي وقدرة 150 جنيه والفلاشة الخاصة به ) تحت تهديد السلاح الأبيض .فتم تشكيل فريق للبحث
> وتوصل الفريق الى أن وراء الواقعة كلامن احمد موسي احمد 21 سنة عاطل ومقيم الكروم دائرة مركز دراو .
> واحمد السيد علي 18 سنة سائق توك توك ومقيم بذات العنوان .
> وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث دراو من ضبط المتهمين وبحيازتهما ( المسروقات و ( 2 ) سلاح ابيض عبارة عن خنجر- سنجه )
> تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 743 ) ادارى مركز دراو لسنة 2015م وجارى عرض المتهمين على النيابة
ضبط سائق وعاطل متخصصين فى السرقة بالإكراه بأسوان
تمكنت حملة أمنية من مباحث أسوان؛ من ضبط سائق وعاطل تخصصا فى السرقة بالاكراه بمدينة دراو بأسوان .