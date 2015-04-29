أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط سائق وعاطل متخصصين فى السرقة بالإكراه بأسوان

Google+ Print
ضبط سائق وعاطل متخصصين فى السرقة بالإكراه بأسوان ضبط سائق وعاطل متخصصين فى السرقة بالإكراه بأسوان

ضبط سائق وعاطل متخصصين فى السرقة بالإكراه بأسوان

تمكنت حملة أمنية من مباحث أسوان؛ من ضبط سائق وعاطل تخصصا فى السرقة بالاكراه بمدينة دراو بأسوان .
> وكان مأمور مركز شرطة دراو، تلقى بلاغا من حسين عبد النبي شحات 15 سنة سائق توك توك ومقيم الرمد الشرقي – دائرة مركز كوم امبو بانه حال سيرة بشارع البحر فوجئ بقيام شخصين “مجهولين” باعتراض طريقه واستيقافه والإستيلاء من علي ( مبلغ مالي وقدرة 150 جنيه والفلاشة الخاصة به ) تحت تهديد السلاح الأبيض .فتم تشكيل فريق للبحث
> وتوصل الفريق الى أن وراء الواقعة كلامن احمد موسي احمد 21 سنة عاطل ومقيم الكروم دائرة مركز دراو .
> واحمد السيد علي 18 سنة سائق توك توك ومقيم بذات العنوان .
> وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث دراو من ضبط المتهمين وبحيازتهما ( المسروقات و ( 2 ) سلاح ابيض عبارة عن خنجر- سنجه )
> تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 743 ) ادارى مركز دراو لسنة 2015م وجارى عرض المتهمين على النيابة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا