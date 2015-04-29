فرقة باليه الأوبرا تقدم “الليلة الكبيرة” في 3 عروض صباحية الأسبوع المقبل

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت اشراف ارمينيا كامل باليه الليلة الكبيرة وخطوات شرقية من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل فى 3 حفلات ماتينيه ،وذلك فى الحادية عشر صباحا أيام الاثنين ، الثلاثاء ، الاربعاء 4 ، 5 ، 6 مايو على المسرح الكبير .

باليه الليلة الكبيرة من الحان الموسيقار الكبير سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين، وعُرض لأول مرة فى الستينات من القرن الماضى على مسرح لعرائس بالقاهرة، وقام د عبد المنعم كامل بتحويله الى بالية بعد إعادة صياغة الحانه على يد الموسيقار جمال سلامة .

أما باليه خطوات شرقية تصميم عبد المنعم كامل وارمينيا كامل ويضم مجموعة من التابلوهات المستلهمه من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة والتى تعبر عن البيئة المصرية والتراث الشعبى .