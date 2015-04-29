أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فرقة باليه الأوبرا تقدم “الليلة الكبيرة” في 3 عروض صباحية الأسبوع المقبل

Google+ Print
فرقة باليه الأوبرا تقدم “الليلة الكبيرة” في 3 عروض صباحية الأسبوع المقبل فرقة باليه الأوبرا تقدم “الليلة الكبيرة” في 3 عروض صباحية الأسبوع المقبل

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت اشراف ارمينيا كامل باليه الليلة الكبيرة وخطوات شرقية من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل فى 3 حفلات ماتينيه ،وذلك فى الحادية عشر صباحا أيام الاثنين ، الثلاثاء ، الاربعاء 4 ، 5 ، 6 مايو على المسرح الكبير .

باليه الليلة الكبيرة من الحان الموسيقار الكبير سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين، وعُرض لأول مرة فى الستينات من القرن الماضى على مسرح لعرائس بالقاهرة، وقام د عبد المنعم كامل بتحويله الى بالية بعد إعادة صياغة الحانه على يد الموسيقار جمال سلامة .

أما باليه خطوات شرقية تصميم عبد المنعم كامل وارمينيا كامل ويضم مجموعة من التابلوهات المستلهمه من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة والتى تعبر عن البيئة المصرية والتراث الشعبى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا