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"الوادى الجديد" تشارك فى الاجتماع الأول لمشروع "الفرافرة الجديدة" غدًا

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"الوادى الجديد" تشارك فى الاجتماع الأول لمشروع "الفرافرة الجديدة" غدًا "الوادى الجديد" تشارك فى الاجتماع الأول لمشروع "الفرافرة الجديدة" غدًا
تشارك محافظة الوادى الجديد غدا، الخميس، فى الاجتماع الأول التمهيدى لإنشاء مجتمع عمرانى متكامل فى مدينة الفرافرة، بحضور جميع الوزارات المعنية والمشاركة فى التنمية بمقر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقاهرة، حيث يشارك فى الاجتماع وزارات الزراعة والإسكان والرى والتنمية المحلية والهيئة الهندسية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهات أخرى.

وقال محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم، الأربعاء، إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بإنشاء مدينة الفرافرة الجديدة، التى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليمات بالبدء فى إنشائها باعتبارها أكبر تجمع زراعى صناعى وعمرانى بمنطقة الصحراء الغربية، فى إطار خطة لاستصلاح مساحة المليون ونصف المليون فدان، مؤكدا على أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال استصلاح الأراضى لزراعة ما يقرب من 338 ألف فدان موزعة على مناطق الفرافرة وأبومنقار وشرق العوينات.
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مصر 365

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