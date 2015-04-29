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بالصور : نسرين طافش تفتتح معرضاً للموضة والأزياء وتكشف عن مسلسلها "العراب"

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بالصور : نسرين طافش تفتتح معرضاً للموضة والأزياء وتكشف عن مسلسلها "العراب" بالصور : نسرين طافش تفتتح معرضاً للموضة والأزياء وتكشف عن مسلسلها "العراب"

الأربعاء 29-04-2015 16:46

افتتحت الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم والفنانة نسرين طافش "معرض بازار سراي" للموضة والأزياء في مركز دبي العالمي، في أول خطوة من نوعها بالنسبة لنسرين في المشاركة بافتتاح معارض.
وفي تصريحات خاصة قالت طافش إنها تشرفت بتواجدها في هذا المعرض وبتعرفها إلى الشيخة فاطمة ومرافقتها لها في هذا المحفل المهم، مشيدة بالتنظيم ووصفته بأنه كان أكثر من رائع.
وتحدثت عما رأته في هذا المعرض ونال إعجابها فقالت:" أعجبت جداً بالصناعات التقليدية المحلية وبخاصة العباءات، كما وأعجبت بكل تفاصيل المعرض والمعروضات فيه كالعطور والأزياء والمجوهرات والإكسسوارات".
وتابعت:" وشعرت بالمتعة وأنا أتنقل بين أقسام المعرض برفقة الشيخة فاطمة والتفاف الجمهور والتقاطي الصور مع الشيخة ومعهم".
وأبدت تأييدها لتنظيم معارض كهذه كل فترة ليظهر إبداع المرأة في جانب الأزياء والجمال على حد تعبيرها، موضحة أن المعرض مستمر حتى يوم الخميس المقبل.
أما في الملف المهني، فتتحضر نسرين حالياً للتوجه إلى بيروت ومنها إلى ، وتالياً إلى أوروبا؛كونها ستشارك في بطولة مسلسل " العراب" مع المخرج المثنى صبح.
وتحدثت عن شخصيتها في المسلسل فكشفت عن أدائها لدور ريم التي تشكل الحب الحقيقي في القصة مع العراب الابن، واصفة الأجواء بالساحرة والمثيرة.
وعبرت عن سعادتها لمشاركة النجوم عاصي الحلاني وعابد فهد وسلوم حداد فيه لتصبح النجومية والبطولة جماعية على حد وصفها.
كما وتشارك نسرين في بطولة مسلسل مصري بعنوان " ألف ليلة وليلة" للمخرج رؤوف عبد العزيز، إضافة لبطولتها في مسلسل " في ظروف غامضة" مع المثنى صبح.
وكانت نسرين طافش سجلت عودة قوية لها إلى الدراما السورية بعد غياب عنها في السنوات الثلاث الأخيرة ،وستكون حاضرة بقوة على الشاشات المحلية في رمضان المقبل من خلال عملين.

 

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