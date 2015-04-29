من هي الفنانة التي تتفوّق على بيرين سات وتوبا بويوكستون في تركيا؟

عمان – سميرة حسنين

في مقال كتبه أسين أوفيت الصحفي في صحيفة haber turk التركية، أعلن رأيه في تفوّق مكانة وإسم الممثلة التركية الشابة ساريناي ساريكايا على عدد كبير من ممثلات تركيا وبالأخص الممثلتين بيرين سات الشهيرة بسمر وتوبا بويوكستون الشهيرة بلميس على مستوى المسلسلات وأيضاً الإعلانات، فأصبحت هي النجمة المفضلة في عالم الدراما والإعلانات في تركيا رغم تمتّع الممثلات الأخريات بشعبية كبيرة، إلا أن ساريناي ساريكايا صعدت لقمة النجومية باجتهادها وحسن اختيارها لأعمالها، وتسير بخطوات فنية مدروسة وصحيحة وذكية، ويتوقع أن تهز عرش نجمات تركيات كثيرات في السنوات المقبلة إن ظلت تسير بنفس الخطة والذكاء اللذين تسير بهما حالياً.

وقال الكاتب إن النجمة تستمر بالحفاظ على القمة التي وصلت إليها إلا عبر التواجد في أعمال درامية راقية وقوية وجديدة نصا وشكلاً ومضموناً، وإن خطوتها الثانية الضرورية هي الزواج في سن مناسب.

وجاء هذا المقال بعد ظهور ساريناي ساريكايا في مؤتمر صحفي مشترك حاشد لصالح شركة mavi للجينز مع زميلها الممثل كريم بورسين حيث أعلن إنهما النجمين المختارين ليكونا سفيرا ماركة mavi بأجر خيالي. وخلفا بذلك زميلهما سفير الماركة السابق كيفانش تاتليتوغ.

ويشهد الموسم الثاني من مسلسل ساريناي ساريكايا الحالي نسبة مشاهدة عالية ترشحه لموسم ثالث ما جعل ساريناي ساريكايا في عام 2015 رقماً صعباً في تركيا.

وتتنافس قنوات عربية على الفوز بالعرض الحصري الأول لمسلسلها الحالي الناجح "مد وجزر"، الذي يشاركها بطولته الممثل شاتاي أولوسوي الذي ارتبطت بعلاقة عاطفية معه خلال تصويره، إلا أنّ علاقتهما في حالة مد وجزر فبعد انفصالهما الأول وعودتهما إلى بعضهما وتمضية إجازة رأس السنة في أسبانيا، عادا وانفصلا مؤخراً قبل انتهاء الحلقات الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسلهما.