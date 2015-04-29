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بالصور.. ضبط 155 ألف صاروخ ألعاب نارية بحوزة مدرس وتاجر فى سوهاج

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة طهطا بسوهاج برئاسة الرائد محمد السيد مجلى، رئيس مباحث المركز، والقوة المعاونة له، من ضبط كمية كبيرة من صواريخ الألعاب النارية بلغت 155 ألف صاروخ بحوزة مدرس وتاجر بدائرة القسم.

1 الصورايخ التى تم ضبطها بدائرة قسم طهطا -اليوم السابع -4 -2015
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1 الصورايخ التى تم ضبطها بدائرة قسم طهطا

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قسم شرطة طهطا يفيد بضبط كمية كبيرة من صورايخ الألعاب النارية بدائرة القسم بقصد الاتجار.

المدرس وبحوزته الصورايخ المضبوطة -اليوم السابع -4 -2015
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المدرس وبحوزته الصورايخ المضبوطة

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، بتمكن الرائد محمد مجلى، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، والنقيبان أحمد الكاشف وأمير الحويج ومجدى أنور، معاونى مباحث القسم، من ضبط كرتونة كبيرة الحجم بداخلها 155 ألف صاروخ مختلف الأشكال والأحجام والأنواع حيازة "عادل ن ع ع" 46 عامًا مدرس ومقيم بندر طهطا دائرة القسم تحرر عن ذلك المحضر رقم 920 إدارى قسم طهطا لسنة 2015.

كما تم ضبط عدد "2" كرتونة الأولى بداخلها (3000) صاروخ ألعاب نارية صغير الحجم والثانية بداخلها و"35" شمروخا بحوزة "جمال م ع" 64 عامًا تاجر ومقيم دائرة قسم طهطا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 922 إدارى قسم طهطا، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

التاجر الذى تم ضبطه وبحوزته الصواريخ والشماريخ -اليوم السابع -4 -2015
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التاجر الذى تم ضبطه وبحوزته الصواريخ والشماريخ


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