والدة المعتدى عليها جنسيًا من والدها تتنازل عن بلاغها مقابل الطلاق

جدد المستشار محمد البغدادى، قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس موظف على المعاش 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامه بممارسة الجنس مع ابنته، التى تبلغ من العمر 14 سنة لمدة عامين داخل شقته بمدينة نصر.

صدر القرار بعد تنازل والدة المجنى عليها فى جلسة اليوم، الأربعاء، عن بلاغها ضد زوجها "سيد. م" مقابل تطليقها منه وحصولها على شقة الزوجية، لكن المحكمة جددت حبسه كون القضية تسىء الى المجتمع.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه زوجها البالغ من العمر 60 عاما بالاعتداء جنسيا على ابنتهما، وأنها صورته أثناء تحسسه جسدها، فتحرر محضر بالواقعة، وألقت الشرطة القبض على المتهم.

> كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم اعتاد هتك عرض ابنته التى أخبرت والدتها بأنه يتحسس جسدها ويطلب منها معاشرتها جنسيا ويهددها إذا ما فضحته، ففكرت والدة الضحية أن تصوره متلبسا وفى ساعة متأخرة من الليل طلب المتهم من ابنته دخول الغرفة فاستجابت، وأثناء تحسسه جسدها صورته زوجته واعتدت عليه بالضرب وتوجهت إلى القسم وحررت محضرا ضده وبتفريغ النيابة للهاتف عثرت على مقطع تظهر المتهم يتحسس جسد ابنته، وبمواجهته انهار واعترف.