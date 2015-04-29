تاجيل محاكمة عمر الطهطاوى فى اتهامه بالنصب على المواطنين إلى 6 مايو

أجلت محكمة جنح أول أكتوبر اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال عمر الطهطاوى، لاتهامه بالنصب على المواطنين فى 15 مليون جنيه إلى جلسة 6 مايو للاطلاع.

بدأت الواقعة عندما تقدمت ربة منزل، وعامل ببلاغ لقسم أول أكتوبر اتهما فيه عمر الطهطاوى صاحب شركة المقاولات والاستثمار العقارى بالنصب عليهما والاستيلاء على شققهما وبيعها لأكثر من مواطن، ثم توالت البلاغات ضده.

كان الطهطاوى شرع فى بناء وحدات سكنية بمناطق الشيخ زايد، وحدائق الأهرام، حدائق أكتوبر، جسر السويس وعمل دعاية إعلانية واسعة لها فى القنوات واللوحات الإعلانية وتقدم عدد من الأهالى وحجزوا الشقق ودفعوا المقدم، ثم فوجئوا ببيع الوحدات الخاصة بهم لأكثر من شخص.