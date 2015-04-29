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محافظ سوهاج يطارد الذباب من فوق إحدى المرضى بمستشفى ساقلتة

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محافظ سوهاج يطارد الذباب من فوق إحدى المرضى بمستشفى ساقلتة محافظ سوهاج يطارد الذباب من فوق إحدى المرضى بمستشفى ساقلتة

الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

ثار الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج؛ على المسئولين بمستشفى ساقلتة المركزى، بسبب تردى الخدمة المقدمة للمرضى بالمستشفى وانتشار الذباب بعنابر المستشفى بطريقة كبيرة بسبب سوء حالة النظافة وعنف المحافظ مدير المستشفى عندما وجد أحد المرضى وعلية عدد كبير من الذباب والحشرات داخل العنبر وقام المحافظ بمطاردة الذباب وطالب بإستخدام مطهرات لتنظيف العنابر بالمستشفى ومن ناحية اخرى اشتكى عدد من اهالى ساقلتة من عدم توافر ادوية واطباء بالمستشفى بالإضافة إلى عدم التزام الأطباء بالعمل وتركهم المستشفى للذهاب إلى عياداتهم الخاصة .

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