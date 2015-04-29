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حى العامرية بالإسكندرية يشن حملة على المخابز ومحطات البنزين غير المرخصة

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حى العامرية بالإسكندرية يشن حملة على المخابز ومحطات البنزين غير المرخصة حى العامرية بالإسكندرية يشن حملة على المخابز ومحطات البنزين غير المرخصة
شن حى العامرية بالإسكندرية برئاسة اللواء خالد محيى الدين، رئيس حملة على المخابز ومحطات البنزين غير المرخصة.

وقامت مروة صالح معاون رئيس الحى بشن حملة بمنطقة النهضة للرقابة على بعض المخابز بصحبة بعض مفتشى ومدير إدارة تموين العامرية، محمد سرور، ورئيس الرقابة أحمد إدريس، حيث تم تحرير عدد 2 محضر لمخبزين بقرية نبيل الوقاد وقرية العلا الشرقية، فيما جاء الخبز مطابق للمواصفات فى قرى (قرية أبو سمبل والكرنك والهاويس والقرية البيضا).

كما تم تحرير عدد 2 محضر لعدد 2 محطة بنزين بدون ترخيص بقرية أبو مسعود، وتم تحرير محضر لبقال تموينى بكوبرى شربات بالنهضة لعدم إعلانه عن السلع الغذائية.

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مصر 365

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