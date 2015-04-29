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"رياضة وعلاج ببلاش".. لو بتعانى من الكآبة والبدانة "نط الحبل"

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"رياضة وعلاج ببلاش".. لو بتعانى من الكآبة والبدانة "نط الحبل" "رياضة وعلاج ببلاش".. لو بتعانى من الكآبة والبدانة "نط الحبل"
كثير من الأشخاص يستهينون بفوائد ممارسة الرياضة الصحية، بسبب الانشغال بالعمل أو الاستسلام للكسل، على الرغم من وجود بعض التمارين غير المكلفة التى يمكن ممارستها بسهولة مثل نط الحبل.

أهمية ممارسة الرياضة


>قال الدكتور أحمد مشعل استشارى السمنة والعلاج الطبيعى، إن ممارسة النشاط والحركة أحد العناصر الأساسية التى تساهم فى حصول الأشخاص على وزن مثالى وتجنب الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

الفوائد الصحية لتمارين نط الحبل


>ويستكمل د. مشعل قائلا " ممارسة الرياضة خاصة تمارين نط الحبل فوائدها عديدة أهمها":
>1)تقوية العضلات
>حيث تقوم بعمل نشاط وتقوية لعضلات الجسم بأكمله خاصة عضلات الفخذين والساقين.
>2)زيادة حرق السعرات الحرارية
>تساهم ممارسة الأشخاص لتمارين نط الحبل فى زيادة عملية حرق بالجسم نتيجة المجهود المبذول أثناء التمارين.
>3)تساهم فى تنشيط الدورة الدموية.
>4) الشعور بالنشاط وعدم الكسل.
>5) تحسين الحالة المزاجية نظرا لتفريغ الطاقة السلبية من خلال ممارسة التمارين.

ويحذر د. مشعل قائلا "يجب عدم ممارسة تمارين نط الحبل بصورة عنيفة لتفادى التعرض لكسور العظام خاصة بالنسبة للأطفال، كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض الجهاز التنفسى عدم ممارستها إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.

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مصر 365

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