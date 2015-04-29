"الصحة العالمية": ثغرة كبيرة بإجراءات منع سوء استخدام المضادات الحيوية

التقرير الجديد لمنظمة الصحة العالمية والذى يصدر بعد عام من التقرير الأول حول مدى مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد العالمى هو الأول للوقوف على تقييم الحكومات لاستجابتها الخاصة فيما يخص مقاومة الأدوية المضادة للجراثيم والتى تستخدم لعلاج أمراض مثل التهابات مجرى الدم والالتهاب الرئوى والسل والملاريا ومرض نقص المناعة البشرية.
وقالت المنظمة ومن خلال المسح الذى أجرته، إن عمليات الرصد تمثل المفتاح للسيطرة على مقاومة المضادات الحيوية، وحذرت من استمرار مبيعات المضادات الحيوية والأدوية المضادة للميكروبات بدون وصفة طبية على نطاق واسع ومما يزيد من احتمالية الإفراط فى استخدام تلك الأدوية من قبل الجمهور والمهنيين الطبيين خاصة أن الوعى العام بتلك القضية حول العالم مازال منخفضا، كما أن الكثير من الناس مازالوا يعتقدون بأن المضادات الحيوية فعالة ضد الالتهابات الفيروسية.