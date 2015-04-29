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الرياضة تخفف آلام مريض السرطان وتحد من الآثار الجانبية للعلاج الكيماوى

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الرياضة تخفف آلام مريض السرطان وتحد من الآثار الجانبية للعلاج الكيماوى الرياضة تخفف آلام مريض السرطان وتحد من الآثار الجانبية للعلاج الكيماوى
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك وفقًا لدراسة حديثة أشرف عليها باحثون من المعهد الهولندى للسرطان، حيث أشارت إلى أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم قد يزيد من قدرة مرضى السرطان على تحمل العلاج.

وتابعت الدراسة أن مرضى السرطان الذين يتمتعون بالنشاط والحيوية، ويمارسون بانتظام التمارين الرياضية والأنشطة البدنية، غالبًا ما يعانون من آثار جانبية أقل، ويصبحون أكثر قدرة على تحمل الجرعات الكبيرة من الأدوية ولم يضطر الأطباء إلى تقليل الجرعة.

وأضافت الدراسة التى شملت 230 شخصًا أن مرضى السرطان الذين يمارسون الرياضة أثناء تلقيهم العلاج الكيماوى انخفضت حدة الآلام التى يعانون منها، وكما تعززت مستويات طاقتهم ونشاطهم، وقلت أعراض الغثيان التى كانوا يتعرضون لها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Clinical Oncology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر أبريل الجارى.
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