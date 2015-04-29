9 علامات تكشف إذا كان ابنك مدمنًا

الإدمان

من هو المدمن؟

تعاطى المخدرات أحد أكثر المشاكل التى تساهم فى تعرض متعاطيها لكثير من المخاطر الاجتماعية والصحية التى قد تصل للوفاة وارتكاب الجرائم.>يقول الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة طب الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، إن الإدمان يعتبر من أخطر القضايا التى يواجهها المجتمع، ذلك حسب البحث القومى للإدمان الذى أصدرته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والذى أكد أن نسبة تعاطى الإدمان تصل إلى 20% من سكان مصر والتى تشمل الآتى:>1) التعاطى التجريبى.>2) التعاطى الترويحى.>3) تعاطى الإدمان.>ويتابع د. حماد قائلا: المدمن شخص لديه رغبة قهرية لتعاطى مادة ما أو تكرار سلوك ما من خلال الحصول على جرعة بصفة دائمة وفى حال عدم حصوله عليها تظهر علية الأعراض الانسحابية مثل:>- الصداع.>- الشعور بالألم.>- الرشح.>- الهزلان.>- الضيق والاكتئاب.

وذلك فى حال توقف الشخص عن تعاطى الجرعة أو تقليلها لتصبح المخدرات هى شغله الشاغل مما يؤثر على وظائفه الحياتية على جميع المستويات مثل العمل والدراسة والعلاقات الاجتماعية والأسرية وصحته وقد يسبب أيضًا مشاكل قانونية.

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