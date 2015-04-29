9 علامات تكشف إذا كان ابنك مدمنًا

تعاطى المخدرات أحد أكثر المشاكل التى تساهم فى تعرض متعاطيها لكثير من المخاطر الاجتماعية والصحية التى قد تصل للوفاة وارتكاب الجرائم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يقول الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة طب الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، إن الإدمان يعتبر من أخطر القضايا التى يواجهها المجتمع، ذلك حسب البحث القومى للإدمان الذى أصدرته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والذى أكد أن نسبة تعاطى الإدمان تصل إلى 20% من سكان مصر والتى تشمل الآتى:
>1) التعاطى التجريبى.
>2) التعاطى الترويحى.
>3) تعاطى الإدمان.
>ويتابع د. حماد قائلا: المدمن شخص لديه رغبة قهرية لتعاطى مادة ما أو تكرار سلوك ما من خلال الحصول على جرعة بصفة دائمة وفى حال عدم حصوله عليها تظهر علية الأعراض الانسحابية مثل:
>- الصداع.
>- الشعور بالألم.
>- الرشح.
>- الهزلان.
>- الضيق والاكتئاب.
>وأشار د. حماد إلى أن هناك بعض الممارسات والأفعال الذى تعطى مؤشرًا بأن أحد أفراد الأسرة يتعاطى المخدرات وأهمها:
>1) زيادة ملحوظة فى حجم الأموال التى ينفقها والإلحاح على زيادة المصروف.
>2) غياب أشياء من المنزل.
>3) احمرار دائم بالعينين وتجنب النظر فى عيون الآخرين.
>4) نقص ملحوظ فى الوزن.
>5) تقلب سريع بالمزاج.
>6) الميل للعزلة وعدم الاهتمام بحضور المناسبات الاجتماعية والجلوس بغرفته بمفرده.
>7) تدهور ملحوظ فى مستوى الدراسة.
>8) تأخر خارج المنزل لساعات طويلة.
>9) تراجع مستواه فى ممارسة الهويات مثل الرياضة واللعب.
الإدمان
>يقول الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة طب الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، إن الإدمان يعتبر من أخطر القضايا التى يواجهها المجتمع، ذلك حسب البحث القومى للإدمان الذى أصدرته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والذى أكد أن نسبة تعاطى الإدمان تصل إلى 20% من سكان مصر والتى تشمل الآتى:
>1) التعاطى التجريبى.
>2) التعاطى الترويحى.
>3) تعاطى الإدمان.
من هو المدمن؟
>ويتابع د. حماد قائلا: المدمن شخص لديه رغبة قهرية لتعاطى مادة ما أو تكرار سلوك ما من خلال الحصول على جرعة بصفة دائمة وفى حال عدم حصوله عليها تظهر علية الأعراض الانسحابية مثل:
>- الصداع.
>- الشعور بالألم.
>- الرشح.
>- الهزلان.
>- الضيق والاكتئاب.
وذلك فى حال توقف الشخص عن تعاطى الجرعة أو تقليلها لتصبح المخدرات هى شغله الشاغل مما يؤثر على وظائفه الحياتية على جميع المستويات مثل العمل والدراسة والعلاقات الاجتماعية والأسرية وصحته وقد يسبب أيضًا مشاكل قانونية.
كيف يكشف الأهل تعاطى أبنائهم للمخدرات
>وأشار د. حماد إلى أن هناك بعض الممارسات والأفعال الذى تعطى مؤشرًا بأن أحد أفراد الأسرة يتعاطى المخدرات وأهمها:
>1) زيادة ملحوظة فى حجم الأموال التى ينفقها والإلحاح على زيادة المصروف.
>2) غياب أشياء من المنزل.
>3) احمرار دائم بالعينين وتجنب النظر فى عيون الآخرين.
>4) نقص ملحوظ فى الوزن.
>5) تقلب سريع بالمزاج.
>6) الميل للعزلة وعدم الاهتمام بحضور المناسبات الاجتماعية والجلوس بغرفته بمفرده.
>7) تدهور ملحوظ فى مستوى الدراسة.
>8) تأخر خارج المنزل لساعات طويلة.
>9) تراجع مستواه فى ممارسة الهويات مثل الرياضة واللعب.