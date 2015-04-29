مصرع طالب غرقًا في ترعة السرساوية بالمنوفية

لقى طالب مصرعه غرقا فى ترعة السرساوية بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية أثناء الاستحمام نظرا لارتفاع درجه الحرارة الجو ولعدم إيجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا وتم انتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من الرائد سيف حمدى رئيس مباحث سرس الليان يفيد بمصرع مؤمن أيمن 12 سنة طالب فى ترعة السرساوية .

وبسؤال عمه محمد حسانين،أكد أنه نجل شقيقه غرق بالترعة أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو وهو لا يجيد السباحة فجرفه التيار، وتم انتشال الجثة ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 722 إدارى قسم سرس الليان.