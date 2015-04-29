أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع طالب غرقًا في ترعة السرساوية بالمنوفية

Google+ Print
مصرع طالب غرقًا في ترعة السرساوية بالمنوفية مصرع طالب غرقًا في ترعة السرساوية بالمنوفية

صورة أرشيفية

 

لقى طالب مصرعه غرقا فى ترعة السرساوية بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية أثناء الاستحمام نظرا لارتفاع درجه الحرارة الجو ولعدم إيجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا وتم انتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من الرائد سيف حمدى رئيس مباحث سرس الليان يفيد بمصرع مؤمن أيمن 12 سنة طالب فى ترعة السرساوية .

وبسؤال عمه محمد حسانين،أكد أنه نجل شقيقه غرق بالترعة أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو وهو لا يجيد السباحة فجرفه التيار، وتم انتشال الجثة ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 722 إدارى قسم سرس الليان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا