تطوير محيط ضريح أبو الحسن الشاذلى فى مرسى علم استعدادا لإحياء المولد

أعلن اللواء يوسف الشاهد، رئيس مجلس مدينة مرسى علم، اليوم الأربعاء، أن مجلس المدينة، بالتنسيق مع ديوان عام محافظة البحر الأحمر، انتهى من تطوير المنطقة المحيطة بضريح الشيخ أبو الحسن الشاذلى بتكلفة 218 ألف جنيه، استعدادا لإحياء المولد.

وأوضح رئيس المدينة، فى تصريحات صحفية، أن التطوير يأتى استعدادا لمولد الشيخ أبو الحسن الشاذلى الذى يبدأ فى العشر الأوائل من شهر ذى الحجة، والذى يأتى مريديه من مناطق ودول مختلفة.

وأضاف الشاهد أن من ضمن عمليات التطوير حل مشكلة عجز المياه الذى كان يعانى منها دائما زوار المكان بتركيب 100 صنبور مياه، كما تم إنشاء 50 دورة مياه، مضيفا أنه جار رصف الطريق المؤدى إلى الضريح بطول 8 كم والذى يقوم بتنفيذه جهاز التعمير.